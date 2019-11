Ils sont sortis de leur environnement sportif. Connus pour leurs prouesses sportives, les enfants ayant une déficience intellectuelle ont participé à la Journée internationale du diabète. Rajah Sy, directrice Special olympics Sénégal, qui formate ces enfants aux vertus du sport, explique les raisons de cette journée de consultation : «On a initié cette journée en faveur de nos athlètes. 150 personnes ont été dépistées à travers cette chaîne de solidarité extraordinaire. Quand on parle d’esprit sain dans un corps saint, c’est ça.» Raja Sy guide ces enfants en insistant sur «l’intégration par le sport pour les enfants qui ont un handicap intellectuel. Ces enfants pratiquent des sports de haut niveau comme le tennis de table, l’équitation, l’athlétisme. Cela permet aussi de lutter contre la stigmatisation. Nous demandons aux familles de sortir leurs enfants qui ont une déficience intellectuelle pour les intégrer». En tout cas, «Special Olympics a permis de changer des vies et a un impact positif à long terme sur les personnes ayant une déficience intellectuelle, les familles et les volontaires». «Ils ont participé aux Jeux mondiaux à Abu Dhabi où ils ont gagné 14 médailles dans diverses disciplines dont 4 médailles d’or et 7 médailles d’argent. C’est une reconnaissance de leurs attitudes, de leurs capacités», renchérit Mme Sy.

Président du réseau des familles de Dakar, Abdel Kader Konté renchérit : «C’est une journée sensibilisation et inclusion ! Ils ont des droits et doivent être traités comme les autres et on ne doit pas les cacher. Et les gens ont compris le message.» En revanche, il y a encore des efforts à faire dans le cadre de l’accès aux cartes d’égalité de chances et surtout la scolarisation de ces enfants. «Il y a des écoles spécialisées, comme les centres Talibou Dabo ou Aminata Mbaye mais il n’y pas encore d’écoles gratuites pour ces enfants. C’est une demande que nous soumettons au gouvernement pour faciliter l’accès à l’éducation de ces enfants qui ont un handicap intellectuel», poursuit M. Konté.