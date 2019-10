Sélectionneur de la Tunisie lors de la Can 2019 et demis de ses fonctions le 21 août dernier, Alain Giresse était toutefois en poste lors du vote pour l’attribution des trophées Fifa The Best. D’ailleurs, sur le document de la Fifa, le nom et le vote du technicien français y sont inscrits noir sur blanc. Il aurait voté pour Cristiano Ronaldo en numéro 1, Kylian Mbappé en 2 et Sadio Mané en 3. Invité sur le plateau de Footissime sur Rmc Sport, l’ancien sélectionneur du Sénégal et du Mali confie qu’il n’a jamais fait ce vote. «Au dernier trophée Fifa The Best, vous étiez sélectionneur de la Tunisie et vous avez voté Cristiano Ronaldo en 1, Mbappé en 2 et Mané en 3. Mais je vous vois rire Alain…», lui dit Houssem Loussaïef, journaliste à Rmc. «Vous me l’apprenez», répond Alain Giresse. «Je vous dis que je n’ai pas eu les éléments. A la différence du Ballon d’Or, sur le joueur Fifa, ce sont les sélectionneurs et les capitaines qui votent», dit-il. Pour Giresse, son vote a été envoyé depuis la Tunisie, en son nom, alors qu’il n’a pas voté. «C’est ce qui a été transmis depuis la Tunisie mais ce n’est pas moi qui ai fait le vote», termine l’ancien milieu de terrain.

Afriquesports