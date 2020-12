Le ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement du territoire, Oumar Guèye, a suspendu vendredi, «jusqu’à une date ultérieure», sa tournée de vulgarisation du Plan national d’aménagement et de développement territorial (Pnadt), en raison de la hausse des cas de Covid-19, a constaté l’Aps. «Je suspends à partir d’aujourd’hui la tournée nationale sur la vulgarisation du Pnadt à cause de la hausse du nombre de cas de Covid-19 dans le pays», a-t-il dit à Louga, lors d’un Comité régional de développement consacré à la question. Depuis quelques jours, les cas de personnes testées positives au Covid-19 sont en hausse dans le pays. Afin de limiter la propagation de la pandémie, Oumar Guèye a décidé de suspendre sa tournée de partage du Pnadt. Avant l’étape de Louga, il s’est rendu dans plusieurs régions dont Sédhiou (sud) et Tamba­counda (est). Le ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement du territoire devait se rendre à Kaffrine (centre) pour y tenir la même activité.

Le Pnadt vise à promouvoir le développement du Sénégal à partir de ses territoires par une bonne structuration de l’espace et une valorisation durable des ressources et potentialités.