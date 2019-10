Trois tours d’horloge, voila le temps que l’ancien et l’actuel président de la République ont passé ensemble au palais ce samedi 12 octobre 2019. Si pour le moment rien n’a encore filtré sur les discussions, la déclaration commune lue par le chargé de la communication du Parti démocratique sénégalais (Pds) résumant les échanges ne donne nullement raison aux spécialistes politiques. Qui avaient expliqué que l’amnistie de Karim Wade est l’objet du déplacement de Wade.

Pour autant, Wade et Macky “s’engagent à unir leurs forces pour le retour de la paix et la consolidation de la stabilité”. Ce retour de la paix se fera-t-il avec Karim Wade qui est le coup d’une contrainte par corps ? En tout cas, une “une visite retour au domicile de Wade à une date à convenir” est dans l’agenda de Macky Sall. Les deux hommes ont, en résumé, évoqué la “la situation politique nationale caractérisée par les questions relatives au processus électoral, au statut de l’opposition qui seront reprises dans le cadre du dialogue national”.

Voici l’intégralité de la déclaration commune

” Le président Abdoulaye Wade et le président de la République Macky Sall se réjouissent de la rencontre empreinte de fraternité et de sérénité. Le Président et son hôte ont tenu a remercier vivement le khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui les a invité à l’inauguration de la grande mosquée Massalikoul Jinane, facilitant leur rencontre. Au cours de leur entretien, les deux hôtes ont fait un large tour d’horizon de la situation politique nationale caractérisée par les questions relatives au processus électoral, au statut de l’opposition qui seront reprises dans le cadre du dialogue national. Le président Abdoulaye Wade a fait des recommandations au Président Macky Sall pour qu’il déploie tous les efforts nécessaires à la maîtrise de la gestion du pétrole, du gaz et des autres ressources naturelles. Les deux hôtes ont également abordé la situation sous régionale et africaine dominée par des enjeux sécuritaires. Constatant leur parfaite convergence de vue sur la question, ils s’engagent à unir leurs forces pour le retour de la paix et la consolidation de la stabilité. Ils exhortent tous les Sénégalais et tous les Africains à cultiver la paix en privilégiant le dialogue et l’intéret de l’Afrique. Le Président Macky Sall a tenu à remercier chaleureusement pour avoir accepté de se déplacer pour le rencontrer. En retour, le président Wade a exprimé toute sa gratitude au Président Macky Sall pour l’avoir invité au palais de la République avec tous les honneurs. Le Président Macky Sall a promis au président Abdoulaye Wade une visite retour à son domicile à une date à convenir.