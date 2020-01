Auteur d’un très bon match samedi lors de Watford-Tottenham (0-0), Ismaïla Sarr a été désigné homme du match. Avant de sortir sur blessure.

Lors de la rencontre de samedi après-midi face aux Spurs de Mourinho, les Hornets ont réussi le coup en arrachant un point face à l’enthousiasme de Tottenham. Très remuant sur son flanc, Ismaïla Sarr semble retrouver ses sensations d’antan. Il a été impliqué dans presque toutes les offensives des Hornets lors de la rencontre en manquant même un peu de lucidité pour trouver le chemin des buts.

Resté sur un bilan de 3 buts et 2 passes décisives, le Sénégalais est actuellement l’homme le plus dangereux de Watford. D’ailleurs l’ancien attaquant de Rennes a été désigné homme du match ce samedi à l’issue de la rencontre. L’ailier des Lions retrouve ses sensations et c’est de bonne guerre pour son club toujours dans la zone dangereuse.

La seule fausse note de ce match est que Ismaila Sarr s’est encore blessé. Après une course, il n’a pas pu terminer son action et a tenu sa jambe, mettant sa main derrière la cuisse avant de s’asseoir sur le gazon. Malgré les premiers soins, Sarr avait du mal à continuer le match et a été finalement remplacé par Pussetto en toute fin de partie.

En attendant de ses nouvelles, il faut souhaiter que le Sénégalais se rétablisse au plus vite car Watford, qui lutte pour une place au milieu du tableau, a vraiment besoin de lui.