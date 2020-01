Watford est allé s’imposer 3-0 sur le terrain de Bournemouth ce dimanche, en Premier League. Les buts ont été inscrits par Abdoulaye Doucouré (42e), Troy Deeney (65e) et Roberto Pereyra (90e).

Le Sénégalais Ismaïla Sarr est impliqué dans deux des trois buts. Sur le premier, c’est lui qui profite d’une relance hasardeuse du portier adverse pour délivrer un centre parfait plein axe à Doucouré qui ouvre le score tout juste avant la mi-temps.

Le virevoltant attaquant des Lions sera aussi à l’origine du deuxième but de son équipe. Très en verve sur son côté droit, «Izo» dépose en pleine course deux défenseurs adverses avant de faire un centre en retrait. La balle contrée tombe sur son capitaine Troy Deeney qui double la mise d’une lourde frappe. Avec ce large succès (3-0), Watford remonte à la 17e place (22 points), tandis que Bournemouth est 19e (20 points). Norwich ferme la marche avec seulement 14 points.

Faut noter que depuis l’arrivée de Nigel Pearson sur le banc des Hornets, le Sénégalais fait énormément de bien à son équipe avec des titularisations qui s’enchaînent. Buteur et passeur contre Manchester United, Ismaïla Sarr a récidivé contre Aston Villa en match comptant pour la 20e journée de la Premier League. Ce dimanche, il a confirmé sa bonne forme du moment en s’offrant une belle prestation.

Mais attention pour la prochaine journée (22e) où Watford va accueillir Totten­ham le samedi (12h 30 Gmt). Un match parti pour être difficile face aux hommes de Mourinho qui voudront se racheter après leur revers devant le solide leader Liver­pool.

