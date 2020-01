En alerte rouge au classement (19e), Watford est en train de réaliser un parcours parfait à domicile en cette période de fêtes : après les succès contre United (2-0) et Villa (3-0), ce sont les Wolves qui sont venus se casser les dents à Molineux.

Après une énorme occasion pour Raúl Jiménez au quart d’heure de jeu, Ismaïla Sarr – juste après avoir échoué sur une grosse situation – sert Gerard Deulofeu pour l’ouverture du score suite à une bonne boulette de Leander Dendoncker (30e).

L’ancien Rennais passe ensuite proche du break sur un rush suivi d’un piqué (45e+3), mais c’est un autre ex de la maison rouge et noir, Abdoulaye Dou­couré, qui s’en charge finalement sur un service de Deulofeu (49e).

En ce premier jour de la nouvelle décennie, un enfant de l’année 2000, Pedro Neto (19 ans), sauve l’honneur pour les visiteurs avec le poil de réussite qui va bien : sa première réalisation en Premier League (60e). Wolverhampton pousse et le Belge Christian Kabasele se sacrifie en empêchant Jota de filer au but, récoltant un rouge (71e). Mais ça passe encore une fois pour les Hornets.

