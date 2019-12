Pour sa deuxième titularisation en Premier League, Ismaïla Sarr a inscrit son premier but de la saison en championnat avec Watford samedi au St Mary’s Stadium contre Southampton. Il a fallu en effet attendre la huitième apparition et seulement sa deuxième titularisation pour voir l’attaquant sénégalais ouvrir son compteur-buts. Un but qui vient donner de la confiance à l’ancien rennais qui au finish a perdu (1-2) devant l’équipe adverse à la dernière minute. Compliquant du coup la situation de Watford bon dernier de la Premier League. Conséquence directe de cette défaite : la lanterne rouge du championnat anglais, avec seulement 8 points après 14 journées, a officialisé à travers un communiqué, ce dimanche, le limogeage de son entraîneur Quique Sanchez Flores. Revenu à la tête du club en septembre dernier, il n’est pas arrivé pas à redresser la situation des Hornets. Le coach espagnol a été remercié par ses dirigeants via un communiqué officiel. «Le Watford Football Club confirme avec regret le départ de son entraîneur Quique Sánchez Flores. Quique est un homme d’une grande intégrité et il était clair qu’il voulait avoir un impact positif, mais les résultats ont finalement dicté notre décision», ont communiqué les dirigeants de Watford. ​

Notons que c’est la deuxième fois que Watford change de coach depuis le début du championnat. Quique Flores avait lui-même remplacé son compatriote Javi Garcia après quatre journées. Sarr devra à nouveau s’adapter…