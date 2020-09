La communauté chinoise basée au Sénégal, notamment à Dakar, n’est pas restée insensible au sort des populations casamançaises victimes des dernières inondations. Et c’est d’ailleurs par l’entremise du ministre de la Culture et de la communication, Abdoulaye Diop, par ailleurs maire de Sédhiou, que le collectif d’entrepreneurs chinois a décidé d’apporter son concours à des milliers de sinistrés des villes de Ziguinchor et de Sédhiou. Et ce, à travers une remise symbolique de kits alimentaires aux impactés.

A travers cette action caritative, la communauté chinoise, regroupée au sein du collectif des entrepreneurs chinois basés à Dakar dénommé «Association HUAZHAI», entend également soutenir l’Etat du Sénégal dans ses actions de soutien à cette fange de la population fortement impactée par les dernières intempéries.

A Ziguinchor, c’est 1800 familles qui ont ainsi été prises en charge dans le cadre de cette opération organisée dans les locaux de la mairie de Ziguinchor ; et ce, en présence du ministre de la Culture et de la communication, Abdoulaye Diop, de l’édile de Ziguinchor, l’honorable député Abdoulaye Baldé, de la représentante du collectif des entrepreneurs chinois, Céline Sun Yang, des élus, délégués de quartier et des familles bénéficiaires. Des sinistrés qui eu ont droit à des kits alimentaires composés 20 kg de riz, 2500 sachets de boissons, 40 thermoflashs, 4000 masques remis par l’«Association HUAZHAI» à l’édile de Ziguinchor. Une action de haute portée humanitaire également rendue possible par le ministre de la Culture et de la communication, Abdoulaye Diop. Le maire de Sédhiou que Abdoulaye Baldé a présenté comme le principal responsable et instigateur de cette opération de soutien aux victimes des inondations de la Casamance. «Le ministre Abdoulaye Diop pouvait orienter cette aide vers la mairie qu’il dirige, notamment celle de Sédhiou. Mais grâce à l’affection qu’il a pour la population de la Casamance, en général, et celle de Ziguinchor, en particulier, il a choisi Ziguinchor, on ne peut que le féliciter», se réjouit le maire de Ziguinchor, pour qui cet appui est exclusivement destiné aux sinistrés quelle que soit leur appartenance politique. Abdoulaye Baldé a, à cet effet, pour ce faire, demandé aux délégués de quartier d’éviter toute discrimination partisane, ethnique et politique. Non sans manquer de remercier au passage l’«Association HUAZHAI» pour avoir accepté d’accompagner ces impactés des inondations qui ont tout perdu et qui sont aujourd’hui dans le besoin.

Pour la représentante du collectif dénommé «Association HUAZHAI», ils ne pouvaient pas ne pas réagir face aux conséquences des inondations qui ont touché le pays. «C’est pourquoi nous avons choisi de soutenir les populations victimes, en leur apportant ces kits qui vont les soulager», a soutenu Céline Sun Yang,