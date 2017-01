Le chef de l’Etat, Macky Sall, a offert les droits de retransmission de la 31e Coupe d’Afrique des nations (CAN 2017) à la Guinée Bissau, a annoncé la Radiodiffusion Télévision sénégalaise (RTS), samedi.

‘’Le chef de l’Etat a été informé hier des difficultés que la Guinée Bissau avait pour acquérir les droits de la CAN. Or, les Bissau-Guinéens jouent aujourd’hui. Quand il a appris que la télévision nationale ne pouvait pas diffuser la CAN, il a décidé d’acquérir les droits pour la Guinée-Bissau’’, a expliqué le directeur de la Cellule de communication et des relations publiques de la RTS, Dominique Ndecky.

Cerise sur le gâteau, la RTS a aussi aidé la télévision guinéenne à régler ses problèmes techniques. ‘’Jusqu’à hier, tous les problèmes techniques étaient réglés’’, a assuré M. Ndecky par téléphone.

Une mission composée d’ingénieurs de la RTS séjourne actuellement à Bissau, dans la foulée de la première mission qui s’était rendue dans le pays.

Dominique Ndecky explique que ‘’les ingénieurs de la RTS ont réglé le problème de la couverture du territoire national et installé des caméras’’. Le seul hic était que la Guinée Bissau ‘’n’avait pas jusqu’à aujourd’hui acquis les droits’’. C’est désormais chose faite avec la décision du chef de l’Etat d’acquérir les droits pour le pays.

Dominique Ndecky signale par ailleurs que la Guinée Conakry a pu régler son problème satellitaire, grâce à un ingénieur envoyé sur place par la RTS. Le technicien se trouve toujours en Guinée et son travail a permis d’obtenir de « superbes images », a-t-il souligné.

Pour lui, cela traduit le leadership de la RTS, dans la sous-région. La télévision publique est détentrice exclusive des droits de diffusion de la CAN 2017 au Gabon.