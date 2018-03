L’équipe de Génération Foot, leader sous la menace de la Sonacos, a remis les choses à l’endroit en dominant largement la Lingère de Saint-Louis 6-0, ce dimanche lors de la 18e journée de Ligue 1. Après deux revers consécutifs, un en Ligue des Champions (contre le Horoya Ac) et un autre en championnat (contre l’As Douanes), le champion en titre a repris sa marche en avant avec cette large victoire. Elle compte 33 points (+21) et cette victoire est d’autant plus importante pour elle que la Sonacos de Diourbel, qui était en embuscade, est venue s’imposer 3-1 contre l’As Douanes à Dakar. L’équipe de Diourbel compte toujours un point de moins (32 points) que le leader qui compte toutefois trois matchs en moins. Dans la bataille du maintien, Diambars a réussi une bonne opération en gagnant (1-0) devant l’équipe de Niary Tally, première équipe non relégable.

L’Us Gorée reprend la 2e place en Ligue 2

L’Us Gorée a repris la 2e place de la Ligue 2 à la faveur de sa victoire 3-1 aux dépens de Keur Madior, ce samedi lors de la 17e journée. Devancée à la 2e place lors de la précédente journée par la Renais­sance de Dakar, l’équipe insulaire s’est reprise avec ce succès puisqu’au même moment, la Renais­sance partageait les points avec Ej Fatick : 0-0. L’As Pikine, leader du championnat de Ligue 2, continue sa marche en avant avec sa victoire 2-0 contre l’Olympique de Ngor. Avec ce succès, elle compte désormais 37 points (+12) et devance l’Us Gorée qui est désormais 2e avec 30 points (+18) au compteur.

Aps