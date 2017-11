Le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, pense que le Sénégal abordera de la meilleure manière, la double rencontre contre l’Afrique du Sud comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde. Surtout après le retour de blessure de l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané. Sélectionné par Aliou Cissé alors qu’il avait été déclaré blessé par son club, Le Red a finalement rejoué ce week-end et a d’ailleurs délivré deux passes décisives à Mouhamed Salah face à West Ham de Cheikhou Kouyaté et Diafra Sakho. «On se réjouit du retour de Sadio Mané. C’est un élément important du dispositif tactique de l’équipe. Son retour nous réconforte au sein d’un collectif motivé à réussir un bon résultat lors de la double confrontation contre l’Afrique du Sud. Le retour de Sadio Mané renforce la sérénité au sein de l’équipe, du staff et des dirigeants. Nous attendons de lui qu’il joue sa partition lors de cette double confrontation contre l’Afrique du Sud», a déclaré Me Augustin Senghor samedi en marge de la finale de Super Coupe remportée par Géné­ra­tion Foot aux dépens de Mbour Petite Côte. N’ayant besoin que de deux points pour une deuxième qualification à la phase finale de la Coupe du monde prévue en 2018, les Lions disputent la manche aller de ces éliminatoires le 10 novembre prochain en Afrique du Sud avant la manche retour qui se tiendra le 14 novembre à Dakar.

ambodji@lequotidien.sn