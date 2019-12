Les qualifications aux prochaines éditions de la Can des moins de 17 ans et moins de 20 auront lieu à travers des compétitions zonales, a annoncé la Confédération africaine de football (Caf) à ses 54 Fédérations membres, a appris l’Aps. Comme lors des dernières éliminatoires de la Can U17, ces compétitions concerneront les six zones de développement qui sont libres d’ouvrir les engagements, de choisir le pays hôte et le format de la compétition, précise le communiqué de l’instance dirigeante du football africain.

Pour la Can U17 en 2019, le Sénégal avait abrité les qualifications dans la zone ouest A. Les prochaines phases finales de ces Coupes d’Afrique des nations des U17 et en U20 se jouant désormais à 12 équipes contrairement aux précédentes éditions (8), chaque zone qualifierait deux pays à l’exception des zones de provenance du pays organisateur où une seule équipe nationale sortirait des qualifications. Par exemple pour la Can U20 dont la phase finale aura lieu en Mauritanie en 2021, un seul pays se qualifiera entre les huit pays de la zone ouest A, à savoir le Sénégal, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Sierra Leone, le Liberia, la Gambie et le Cap-Vert. Pour la prochaine Can U17 prévue au Maroc, l’Unaf (Union des fédérations de football d’Afrique du nord), ne qualifiera qu’une seule sélection, le Royaume chérifien étant membre de cette zone nord. Au sujet de ces compétitions zonales de qualifications, pour la Can U17, elles doivent être programmées entre le 15 juin et fin juillet et pour la Can U20, les joutes auront lieu entre le 1er et le 21 octobre de l’année 2020.