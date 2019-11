La Nouvelle dynamique autour de Matar Diop pour l’émergence (Ndame), s’aligne sur la même position que le gouvernement qui fixe la date des élections locales au plus tard le 28 mars 2021. Dans un communiqué, les membres dudit mouvement qui soutient le 3ème adjoint à la ville de Pikine font savoir que «les idées, les orientations, la démarche, la détermination et les ambitions de la dynami­que Ndame restent et resteront les mêmes». Avant de convier «tous les citoyens de ce pays, et pas seulement militants de la mouvance présidentielle, à participer au développement progressif des projets de politique publique du Président Macky Sall par quelque moyen que ce soit». Le coordonnateur de Ndame, Bassirou Nouhoume Ly, promet que la commune de Yeumbeul Nord ne ménagera aucun effort pour accompagner cette dynamique impulsée par le chef de l’Etat. «Nous matérialiserons ces propos par un engagement politique accru et objectif dans cette collectivité qui est la nôtre afin de définir, ensemble, une stratégie de développement durable axée sur l’inclusion et la participation commune à la gestion de ce qui nous appartient tous», a-t-il conclu.