Tabaski, le film de la réalisatrice Laurence Attali, vient de remporter le Prix du public du meilleur court métrage, Best Voices Short Award, au festival de Rotterdam. Le court métrage de fiction d’une durée de 26 minutes mêle fiction, art et politique. Il est librement inspiré de l’œuvre du peintre Iba Ndiaye (1928-2008), «La ronde de Tabaski, à qui le tour ?», réalisée dans les années 60 et 70, explique une note du producteur Ousmane William Mbaye. «Dakar, à quelques jours de la fête de Tabaski, un peintre, enfermé dans son atelier, travaille sur le thème du sacrifice rituel du bélier. La peinture rouge coule des esquisses accrochées à des cordes à linge. Une inscription tracée au mur : «Tabaski, à qui le tour ?» Trois personnages et un mouton gravitent autour de lui et le raccrochent à la réalité», tel est le synopsis de l’œuvre qui a déjà été couronné du Grand Prix du Jury au dernier Festival Dakar Court.