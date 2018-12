C’est un débat sans fin. Qui est le meilleur entraîneur de la planète ? Compliqué d’y répondre, mais l’agence de communication espagnole, Comunicar es Ganar, tente de le faire avec son classement des entraîneurs les plus réputés de la planète foot, qui ne se base pas uniquement sur des critères sportifs, mais prend aussi en compte l’image du coach. Effectivement, pour établir ce ranking, elle se base sur dix critères différents : le leadership, le parcours, la présence sur les réseaux sociaux, le site internet, la relation avec les médias, le discours, la communication non verbale, les sponsors, le branded content et la participation à des événements de charité.

Sans véritable surprise, c’est Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, qui arrive en tête de ce classement. Le parcours, son discours et son leadership sont particulièrement mis en avant, ainsi que sa présence sur les réseaux sociaux. L’ancien du Barça combine à merveille tous les critères et ne semble avoir aucun vrai point faible. Derrière le Catalan, on retrouve Massimi­liano Alle­gri, alors que c’est Diego Simeone qui complète ce podium. Viennent ensuite Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Carlo Ancelotti, Ernesto Valverde, Unai Emery et Roberto Martinez, et Thomas Tuchel complète ce Top 10. L’entraîneur allemand est un peu en retard au niveau des sponsors ou du branded content, mais les réseaux sociaux et sa communication non verbale lui permettent de se frayer une place juste devant Mourinho. Le Portugais, onzième, est sans surprise handicapé par sa relation avec les médias et son absence des réseaux sociaux, et en quelque sorte sauvé par son parcours sur les bancs de touche. Le premier entraîneur français de la liste n’est autre que Didier Deschamps, treizième. Lui aussi est pénalisé par le côté «extra-sportif». Un classement qui risque de faire parler…