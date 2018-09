Après l’arrestation d’une militante de l’Apr à Mbour pour «vol de pièces d’identité», le Pds invite l’opposition à plus de vigilance.

Ibra Diouf Niokhobaye, président de la section communale de Touba-Toul, qui était à la tête d’une délégation à Mbour, a invité l’opposition à être vigilante. «Je profite de l’occasion pour dénoncer les cas de vol perpétrés par le camp d’en face. Et c’est ici à Mbour qu’on a pris une dame mandatée par l’Apr qui subtilisait des pièces d’identité au Commissariat de police. C’est un vol organisé et nous félicitons la police qui a mis la main sur cette dame et nous surveillons ses frères», a rappelé le mandataire du Pds. Selon lui, le Pds continuera à se battre «comme il l’a toujours fait» pour que son candidat puisse participer de façon effective à ces joutes électorales. «Si Macky Sall tente d’éliminer (Karim Wade), il n’y aura pas d’élection au Sénégal. Nous avons la force qu’il faut pour dire non à Macky Sall qui symbolise la régression, le népotisme. Par conséquent, notre parti restera debout et fera face à toute éventualité», avertit Ibra Diouf Niokhobaye.

Revenant sur le parrainage, il a également rappelé que Mbour constitue un enjeu de taille pour le Pds. «Nous avons toujours fait d’excellents résultats dans le département depuis que le parti existe en 1974. Et les frères et sœurs que nous avons trouvés ici nous ont montré leur détermination à poursuivre l’œuvre de Me Abdoulaye Wade. Et sur les 16 communes du département, 15 ont été représentées. Et chacune d’entre elle a élu, séance tenante, son coordonnateur communal. Les 15 ainsi désignés se sont ensuite retrouvés pour, après consensus, élire Mama­dou Diouf coordonnateur dépar­te­mental. Donc, à Mbour, tout s’est très bien passé», s’est-il félicité.

