C’est officiel : Le Sénégal est le pays hôte de l’édition 2019 des championnats d’Afrique féminin de basketball. Après une audience accordée à la délégation de Fiba-Afrique, présente au Sénégal, le président de la République Macky Sall a donné son accord pour abriter la compétition.

Cette annonce a été faite à l’occasion de la présentation au chef de l’Etat de la Coupe du monde, en présence d’une délégation de Fiba-Afrique, emmenée par le directeur régional Alphonse Bilé, le ministre sénégalais des Sports Matar Ba, et le président de la Fédération sénégalaise de basketball Me Babacar Ndiaye. Ils étaient accompagnés de nombreux acteurs du sport, notamment l’international sénégalais de la Nba, Gorgui Sy Dieng.

11 fois championnes d’Afrique, les Lionnes s’offrent des chances pour reconquérir la couronne de «Reines» d’Afrique après avoir échoué en finale face au Nigeria lors de l’édition 2017 au Mali. La compétition va se dérouler du 9 au 18 août 2019 au Dakar Arena, nouveau complexe sénégalais de 15 mille places. Le tournoi retourne à Dakar pour la première fois depuis 2007, une édition que les hôtes avaient terminée au second rang.

Alors que plusieurs tournois de qualification régionaux sont actuellement en cours à travers le continent, la liste des équipes déjà qualifiées comporte le Sénégal, le Nigeria, champion en titre, le Mali et le Mozambique qui ont toutes obtenu une qualification automatique suite à leur participation aux demi-finales de la compétition d’il y a deux ans à Bamako, au Mali.

Elles ont été rejointes par le Cameroun – qui a décroché l’unique billet de la zone 4 de Fiba-Afrique – et le Cap-Vert, vainqueur le mois dernier de la Guinée et qui réapparaît dans cette compétition pour la première fois depuis 2013.

Les éliminatoires de la zone 6 se jouent en ce moment à Harare, au Zimbabwe. Ils mettent aux prises le pays hôte et l’Angola, 6e il y a deux ans à Bamako.

Le «Trophy Chine 2019» est à Dakar depuis le 6 juin. Il va passer deux jours dans la capitale sénégalaise. Deux matchs phare seront organisés entre Asc Ville Dakar-Slbc et Duc-Asfa.

Pour cette 18e édition de la Coupe du monde masculine, c’est un nouveau trophée, quasiment en or, haut de 60 cm, qui sera disputé par les 32 Nations qui séjourneront en Chine du 31 août au 15 septembre 2019. Le Sénégal est logé dans le groupe H avec la Lituanie, l’Australie et le Canada.

ambodji@lequotidien.sn