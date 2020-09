Les premiers tirs contre l’autorité suprême de l’Ucad proviennent du syndicat majoritaire de l’institution. Le Saes n’a pas accordé au nouveau recteur un état de grâce. Voilà que le Pr Ibrahima Thioub est parti et que son successeur s’est installé que le Pr Ahmadou Aly Mbaye reçoit les premières salves syndicales du Saes. En cause : la décision de ses services de reporter à la… dernière minute l’élection du directeur du Centre des études et sciences de l’information (Cesti). La prestigieuse école de journalisme fait l’objet de convoitises, entraînant des luttes de positionnement qui dépassent certains de ses acteurs : choisir entre une directrice qui souhaite rempiler et son adjoint (directeur des Etudes) qui veut sa place.