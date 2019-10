L’Ecole supérieur polytechnique (Esp), en partenariat avec Meridiam qui est un fonds d’investissement français et le Centre de recherches pour le développement international (Crdi), a annoncé hier la formation de 200 agents spécialisés dans le domaine photovoltaïque. En conférence de presse hier, ces trois structures ont mis en place un projet d’appui à la filière photovoltaïque qui prévoit d’ici deux ans de former 200 agents dans le secteur de l’énergie dont 140 techniciens électriciens, sur la sécurité dans les installations des panneaux solaires photovoltaïques.

«Ce que nous voulons, c’est de réfléchir sur l’ensemble des mécanismes qui vont permettre de mettre ensemble la recherche, l’innovation, les Ong, les secteurs privés pour réfléchir sur les actions qu’il faudrait faire, afin qu’on puisse faire de la réalité cette transition énergétique ou écologique que le Sénégal a pris le pari comme tous les pays de la Cedeao, de pouvoir aller vers le développement des énergies renouvelables», a déclaré Cheikh Mou­hamadou Fadel Kébé, professeur à l’Esp et coordonnateur du projet. Pour Abdou Karim Ndiaye, directeur management de Meridiam, l’idée est de mettre en avant la ressource et la compétence locale qui s’appuient sur deux volets à savoir la formation et un centre de recherche. «Depuis la phase de montage de nos projets jusqu’aux opérations, les équipes qui ont en charge la maintenance et les opérations de nos centrales sont constituées de jeunes Sénégalais formés au Sénégal dont certains sont même issus de l’Esp avec qui on a signé ce partenariat», s’est justifié M. Ndiaye.

