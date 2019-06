Abdoul Mbaye est intervenu dans le documentaire de la Bbc accusant Aliou Sall d’avoir touché des pots de vin pour faciliter l’octroi de contrat d’exploration gazière et pétrolière à Petro Tim.

A cet effet, Aliou Sall a annoncé une plainte et s’est attaqué à l’ancien premier ministre. “ Je n’ai jamais connu un homme aussi irresponsable que Abdoul Mbaye. Il a été co-signataire du décret présidentiel. Aujourd’hui il affirme n’être au courant de rien“ a déclaré ce 3 mai 2019.

Abdoul Mbaye n’a pas tardé à répondre. Invité au téléphone par la 7tv, l’ancien premier ministre a dit avoir hâte que le développement judiciaire de cette affaire commence.

« Il n’a qu’à engager toute mesure qui peut contribuer à faire éclater la vérité. S’il considère que les informations données ne sont pas conformes à la vérité, une plainte permettra de faire éclater la vérité dans ses moindres details. Je rappelle qu’une plainte avait été annoncée lors ce que les premières révélations sont tombées. Une menace de plainte a été brandie par son ami, mentor et employeur Frank Timis. D’ailleurs Me El Hadji Diouf avait été retenu comme avocat. A ce jour il y a toujours rien. Nous souhaitons la tenue de ce procès pour que lumière soit faite. Il y a près d’un an j’ai déposé une plainte portant sur cette affaire en citant Aliou Sall et je n’ai pas eu de réponse. Il faut que les Sénégalais savent tous les détails de cette affaire : Le rôle de Aliou Sall, Aly Ngouille Ndiaye. J’apprends aujourd’hui que même Abdoulaye Timbo serait concerné. Je suis pressé que les développements judiciaires de cette affaire commencent » a dit Abdoul Mbaye.